Estadísticas de vasectomía tras fallo sobre el aborto

Charlotte, NC.- Los urólogos de Estados Unidos reportan un aumento en las estadísticas de vasectomía tras el fallo de la Corte Suprema de anular el derecho al aborto, entendiendo que la vasectomía es una forma de esterilización permanente masculina.

Por su parte, el National Center for Health Statistics precisó que para el año 2002, las mujeres confiaban en la vasectomía, como un control de natalidad, era por ellas o sus parejas ya no querían tener más hijos de los que tenían.

Sin embargo, ya desde el 2011 hasta el 2015, la vasectomía se hizo más común por otras razones. Por ejemplo, por razones médicas e inconvenientes con otros tipos de anticonceptivos.

The Supreme Court decision in Dobbs v. Jackson is a destructive setback for ob-gyns and patients. However, we’ll continue with unwavering resolve to support all people who struggle against interference with the patient–physician relationship. pic.twitter.com/iS9oNe3DJd

— ACOG (@acog) June 24, 2022