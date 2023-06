Universidad descubre innovador tratamiento oncológico de células

São Paulo, Brasil.- La Universidad de São Paulo celebra la recuperación y remisión total de 10 pacientes oncológicos, con un innovador tratamiento de células denominado CAR-T Cell que fue desarrollado por la Facultad de Medicina de la universidad mencionada.

A esta casa de estudio se sumó la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, el Instituto Butantan y el Centro de Sangre de Ribeirão Preto. Tomando en cuenta que estas instituciones gozan de gran prestigio dentro de la comunidad científica brasileña.

La técnica llevada a cabo por el Dr. Vanderson Rocha se fundamenta en extraer un grupo de células del cuerpo del paciente para devolverlas días después. Mientras que las células están fuera del paciente se le realiza una modificación genética.

En un comunicado, se explica, «En terapia, las células de defensa del paciente fueron modificadas en el laboratorio para aprender a atacar los linfomas y la leucemia. Se introducen en el organismo del paciente para que se reproduzcan y así potenciar la lucha del organismo contra el tumor».

Great talk by Dr Vanderson Rocha about CART in lymphoma #CART #cellulartherapy @dvandersonrocha pic.twitter.com/6TUm44TmKL

— Ana Lisa Basquiera (@basquiera) May 18, 2023