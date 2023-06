Desarrollan una molécula que revoluciona el tratamiento contra el cáncer

Barcelona, España.- La revista Molecular Therapy-Nucleic Acids, publicó todo sobre una nueva molécula que se podría utilizar para el tratamiento contra el cáncer de manera localizada que tiene el beneficio de reducir los efectos secundarios no deseados.

Un comunicado del Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) junto a The University of Iowa explica cómo desarrolló un nuevo aptámero. Este es una molécula de ácidos nucleicos que adoptan estructuras tridimensionales, que tiene la capacidad de reconocer las moléculas diana.

De este modo, puede reconocer con precisión las células tumorales. Asimismo, esta molécula reconoce el receptor EphA2. Este receptor es ampliamente expresado en cáncer de mama, melanoma o colorrectal, entre otros.

Óscar Martínez, jefe del grupo en Sarcomas del Idibell y uno de los líderes del proyecto, explicó, «Los aptámeros, a diferencia de los anticuerpos u otras plataformas de liberación localizada de fármacos».

