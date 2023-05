OMS advirtió a los gobiernos a propósito del Día Mundial Sin Tabaco

Washington, DC.- En el marco del Día Mundial Sin Tabaco la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado a los gobiernos a que dejen de subvencionar el cultivo de tabaco, por el contrario, insta a apoyar cultivos más sostenibles que podrían alimentar a millones de personas.

De este modo, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS, dijo, «El tabaco provoca 8 millones de muertes al año, pero los gobiernos de todo el mundo destinan millones a apoyar las plantaciones de tabaco».

Además, la máxima figura de la OMS declaró, «Al elegir cultivar alimentos en lugar de tabaco, damos prioridad a la salud, preservamos los ecosistemas y fortalecemos la seguridad alimentaria de todos».

El nuevo informe de la OMS titulado Grow food, not tobacco, traducido al español, Cultivemos alimentos, no tabaco, desvela que pasar del tabaco a cultivos alimentarios es más sostenibles y lucrativo para agricultores, las comunidades, las economías, el medio ambiente y el mundo en general.

