Tuberculosis se propaga por el mundo según la OMS

Ginebra, Suiza.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtió sobre el alarmante incremento en los casos de tuberculosis en todo el mundo, que endosa a las secuelas de la pandemia por el covid-19, que limitaron las pruebas de detección y accesos para contenerlo.

De acuerdo con un informe de la OMS, las cifras de contagios aumentan, por primera vez, en dos décadas. De este modo, se estima que aproximadamente 10.6 millones de personas se contagiaron de tuberculosis solo en 2021.

Estos alarmantes números de contagios se consideran un aumento del 4.5% en un año. Por su parte, la tasa de incidencia de la enfermedad, o sea nuevos casos por cada 100.000 habitantes por año, creció un 3.6% entre el 2020 y 2021.

Irónicamente la tasa de incidencia aumentó en todo el mundo, pero no en África, donde existe la posibilidad de que las cifras no reflejan la realidad. Sin embargo, se estima que 1.6 millones de personas fallecieron de esta enfermedad. La misma es provocada por una bacteria que ataca a los pulmones.

