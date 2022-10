Dispositivos de ayuda auditiva de venta libre están disponibles

Washington, DC.- Desde este 18 de octubre miles de consumidores podrán comprar los dispositivos de ayuda auditiva de venta libre en tiendas y a precios más bajos, de acuerdo con la ley federal de 2017 que entra en vigor.

Estos dispositivos de ayuda auditiva solo eran adquiridos bajo receta médica y a precios considerablemente altos. Sin embargo, una nueva categoría de audífonos de venta libre estarán disponibles desde los $199; precio promocionado por Walmart.

Ver más: Norma histórica de la FDA mejora acceso a los aparatos auditivos

Hay que tomar en cuenta que estos dispositivos de ayuda auditiva de venta libre tienen como propósito atender las necesidades de los adultos con pérdida auditiva leve o moderada.

Por su parte, el doctor Frank Lin, director del Centro Coclear de Audición y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore detalló, «Desde un punto de vista conceptual, es muy importante que esto finalmente esté sucediendo».

In the news: Center director @DrFrankRLin weighs in on changes ahead in #hearing health with OTC hearing aids coming to market.

Read ‘A New Frontier’ for Hearing Aids by @paula_span https://t.co/3T4rmETHQ6

— JHU Cochlear Center for Hearing and Public Health (@JHSPH_Hearing) October 12, 2022