Tribunal superior permite la terapia de descargas eléctricas en pacientes discapacitados

Boston, MA.- Un Massachusetts Supreme Judicial Court (SJC), en un fallo unánime, el jueves 8 de septiembre, confirmó que el Judge Rotenberg Educational Center (JRC) puede continuar implementando su controvertida terapia de descargas eléctricas para tratar el comportamiento agresivo o autodestructivos de los los residentes.

Para el 2018, un tribunal inferior confirmó que el JRC, con sede en Cantón, actuó de mala fe. Hay que considerar que este centro es la única institución de Estados Unidos que utiliza este polémico tratamiento a personas con discapacidades y trastornos de comportamiento.

La jueza del tribunal inferior, Katherine Field del Tribunal Sucesorio del Condado de Bristol, concluyó que miembros de alto rango del Department of Developmental Services (DDS) de Boston, alteraron en 2010 un informe para eliminar la conclusión de que el JRC cumplía «sustancialemente», con los requisitos estatales.

Para el año 2011 el departamento intentó imponer una moratoria sobre el uso de tratamientos de shock, para nuevos pacientes sin que se revisara la evidencia científica.

I am profoundly disappointed by today’s ruling by the court to allow the continued use of electric skin shock on some of our most vulnerable residents, at the only facility in the world that uses this “treatment” on people with developmental disabilities.https://t.co/JWQVEbajAD

— Andrea Joy Campbell (@MassAGO) September 7, 2023