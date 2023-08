Trasplante de riñón de cerdo modificado genéticamente funciona en humano

Nueva York, NY.- Algunos cirujanos del Langone Health de la New York University (NYU), lograron hacer que un trasplante de un riñón de cerdo modificado genéticamente funcionara por 32 días en el cuerpo de una persona con muerte cerebral, marcando un hecho histórico en la ciencia.

La cirugía se llevó a cabo el pasado 14 de julio en un paciente de 57 años. El corazón del paciente sigue bombeado con asistencia a sus 32 días que lleva funcionando, considerado, «el periodo más largo en que un riñón de cerdo modificado genéticamente ha funcionado en un humano».

La revista JAMA Surgery publicó el miércoles 16 de agosto una investigación de otro país que demuestra los avances en los xenotrasplantes. Así es como se le conoce a los trasplantes entre distintas especies.

Como precedente, The University of Alabama hizo lo mismo en otro paciente con muerte cerebral le trasplantaron dos riñones de cerdo modificados. No obstante, estos funcionarios durante siete días.

