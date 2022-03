Test de covid-19 ya no son gratuitos

nuevos casos y fallecimientos relativamente baja. De esta manera, el fin de los fondos ocurre mientras el país camina hacía la normalidad, con cifras derelativamente baja. Ver más: Fármaco frena metástasis de cáncer de mama Cabe destacar que, la renovación de los fondos está estancada en el Congreso y no parece que vaya a salir adelante.

Los test de covid dejan de ser gratis para la gente sin seguro médico en Estados Unidos

En este sentido, solo el 65.2% de la población de Estados Unidos está completamente vacunada, mientras que es el país que acumula más muertos por el covid-19.

Las vacunas contra el #COVID19 ayudan a protegerte contra el COVID-19, especialmente contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte. Para recibir el mayor nivel de protección, mantente al día con tus vacunas. Más: https://t.co/c5qLijjEGu — CDC en Español (@CDCespanol) March 24, 2022

Así pues, las personas que no cuenten con seguro médico, tendrán que pagar cantidades que van desde los $90 hasta los $150 por test de covid-19. Según, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), aproximadamente, unas 30 millones de personas no tienen seguro médico.

Finalmente, el jefe de operaciones del laboratorio especializado en test de covid-19, 911 Covid Testing, Steve Farzam, subrayó que, «Hemos administrado cerca de 100.000 test de covid a la gente sin seguro médico en el área de Los Ángeles. Desde que empezó la pandemia, y no podría haber un momento peor para cortar este servicio«.

