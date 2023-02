Envío de píldoras abortivas por correo podría cancelarse

Washington, DC.- Al menos 20 fiscales generales de la bancada republicana advirtieron a Walgreens Boots Alliance Inc y a CVS Health Corp que están corriendo el riesgo de que infringir algunas leyes federales y estatales si envian píldoras abortivas por correo, en particular el medicamento mifepristona.

Andrew Bailey, fiscal general de Missouri fue el emisor de la medida luego de algunas semanas de que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) aprobara que las farmacias minoristas distribuyeran mifepristona, incluso por correo.

Esta aprobación de la FDA solo cuenta con la condición de que las píldoras abortivas estén certificadas de acuerdo con las normas de seguridad especiales. Por su parte, Walgreens y CVS dijeron que tienen quieren obtener la certificación para dispensar el medicamento en los estados donde el aborto sea legal.

Fraser Engerman, portavoz de Walgreens en un email respondió, «Tenemos la intención de convertirnos en una farmacia certificada bajo el programa, sin embargo, entendemos completamente que es posible que no podamos dispensar mifepristona en todos los lugares si estamos certificados bajo el programa».

In an effort to uphold the laws as written and defend the welfare of women and unborn children, I led a coalition of 20 AGs in sending a letter to CVS and Walgreens informing them that their announced plan to use the mail to distribute abortion pills is both unsafe and illegal. pic.twitter.com/iTpyK7EYiM

— Attorney General Andrew Bailey (@AGAndrewBailey) February 1, 2023