Pfizer solicita a la FDA autorización de vacuna para niños entre 5 y 11 años

Nueva York, NY.- Las farmacéuticas Pfizer y BioNtech solicitaron formalmente, este jueves, a la U.S. Food and Drugs Administration (FDA), la autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra el covid-19 en niños de 5 a 11 años.

La semana pasada, Vivek Murthy el 21º Cirujano General de Estados Unidos (OSG), quien funciona como el principal responsable de la salud pública del país, aseguró que las vacunas para los niños entre cinco y once años “están ya en el horizonte”.

Por su parte, las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron hace diez días que los resultados de las últimas pruebas clínicas han generado una “robusta” respuesta de anticuerpos y que la vacuna es segura.

UPDATE: We and @BioNTech_Group officially submitted our request to @US_FDA for Emergency Use Authorization (EUA) of our #COVID19 vaccine in children 5 to <12. pic.twitter.com/72Z2HXlkOx

De alguna manera, esto acercaría la posibilidad de un suero infantil disponible para finales de octubre o principios de noviembre.

Hay que recordar, el comunicado de prensa, donde Albert Bourla, el director ejecutivo de Pfizer, expresó, “Desde el mes de julio, los casos pediátricos de covid-19 han aumentado en un 240% en EE. UU., lo que subraya la necesidad de salud pública de la vacunación”.

Por otro lado, y aunque los niños corren menos riesgo que los mayores de enfermarse gravemente o morir por la enfermedad, más de cinco millones de niños dieron positivo en EE. UU. Además, desde que comenzó la pandemia y al menos 460 se han muerto según la Academia Americana de Pediatría.

