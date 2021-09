Expertos de la FDA apoyan dosis de refuerzo

Washington, DC.- El gobierno del presidente Biden recibió un duro golpe, luego de que el comité de asesores de la U.S Food & Drug Administration (FDA) rechazó la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 para la población en general.

Sin embargo, sí la aprobó para los mayores de 65 años y personas en alto riesgo. Al mismo tiempo, el panel de la FDA expresó su preocupación por los posibles efectos secundarios que generaría una dosis adicional de la vacuna si se administrara a toda la población.

Ver más: OPS afirmó que más de 1.9 millones de menores se contagiaron de covid-19

Pese a que el gobierno de Biden había hecho planes para suministrar la tercera dosis de Pfizer a finales de mes, el panel de expertos de la FDA consideró, este viernes, que los datos aportados por la farmacéutica son insuficientes sobre de la pertinencia de esta nueva aplicación para la mayoría de la población.

Today, FDA approved the first COVID-19 vaccine for the prevention of #COVID19 disease in individuals 16 years of age and older. https://t.co/iOqsxXV1fj

Por otras parte, los expertos de la FDA sí aprobaron por unanimidad una dosis de refuerzo solo para los mayores de 65 años y la población en situación de alto riesgo. Entre las personas de “alto riesgo” figura el personal de la salud.

In our ongoing response to the #COVID19 pandemic, here’s an update on some of the actions we’ve taken this week. https://t.co/noNkKguNFg pic.twitter.com/Yr45OdrDV5

— U.S. FDA (@US_FDA) September 17, 2021