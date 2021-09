OPS afirmó que más de 1.9 millones de menores se contagiaron de covid-19

Washington, DC.- La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, advirtió de que los menores que aún no son elegibles para la vacunación en muchos países representan ahora “un porcentaje más grande de hospitalizaciones por covid-19 e incluso muertes”.

Asimismo, informó este miércoles, la OPS que unos 1.9 millones de menores han contraído coronavirus en lo que va del año en el continente americano, frente a los 1.5 millones en 2020.

Al mismo tiempo, Etienne afirmó que la pandemia está afectando la salud de los menores “de otras formas”. Ya que, no están cumpliendo con sus revisiones médicas anuales o recibiendo las vacunas ordinarias debido a las interrupciones generalizadas de los servicios sanitarios.

Además, dijo que la mitad de los jóvenes ha experimentado mayor estrés y ansiedad a lo largo de la pandemia. Mientras que los casos de embarazo entre adolescentes han sufrido “uno de los más grandes aumentos” en más de una década en la región.

