Paso a paso para solicitar test gratuitos de covid-19

Al mismo tiempo, la administración Biden prometipo que los envíos serán entregados entre los 7 y 12 días posterior a la solicitud de encargo. Para esto, según el United States Postal Service (USPS), todos los envíos serán catalogados como de «primera clase» para cumplir la promesa de tiempo de entrega.

Paralelo a este inmenso despliegue logístico, la administración Biden habilitará un línea telefónica para que puedan reclarmar sus test, en caso de los usuarios tengan dificultades para acceder del enlace COVIDTests.gov.

Para el caso de las personas que no tienen seguro, además de solicitarla por medio del programa federal una vez esté disponible, también pueden obtener los test gratuitos de covid-19, en ciertos centros de salud comunitarios. Igual, en hhs.gov hay información más detallada para casos específicos.

These 500M tests are another way for Americans to access free testing, on top of:

– 20,000 free testing sites

– Insurance coverage of lab-based and at-home tests

– 375 million at home tests on the U.S. market this month alone

— The White House (@WhiteHouse) January 14, 2022