Charlotte, NC.- La American Academy of Pediatrics (AAP) recomendó, este lunes, el uso de medicamentos para bajar de peso en niños con obesidad, a partir de los 12 años, como un tratamiento que afecta a más de 14.4 millones de niños y adolescentes en Estados Unidos.

Por el momento, las nuevas directrices se basan en el tratamiento de la obesidad en lugar de la prevención.

El Dr. Marc Michalsky del Children’s National Hospital en Columbus, Ohio, «Creo que son importantes porque hay una serie de malentendidos sobre exactamente qué causa la obesidad y hay algunos sesgos no deseados, incluso por parte de los proveedores médicos con respecto a la obesidad infantil».

Este grupo de expertos estadounidenses expresó que las terapias, como por ejemplo, la píldora orlistat para bajar de peso. La semaglutida de Novo Nordisk (NOVOb.CO) es un tratamiento inyectable para la diabetes reutilizado para bajar de peso bajo la marca Wegovy.

A new comprehensive AAP policy outlines new guidelines for pediatricians to holistically evaluate and treat childhood obesity. https://t.co/bhMOFAsxO0

— American Academy of Pediatrics (@AmerAcadPeds) January 9, 2023