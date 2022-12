Crecen los diagnósticos de Parkinson en Estados Unidos

Charlotte, NC.- Los nuevos diagnósticos de Parkinson en Estados Unidos es probablemente un 50% más alta de lo estimado de acuerdo con el análisis amplio de reclamaciones de seguros y el crecimiento de la población detallado en un estudio que podría aumentar el financiamiento y atención del Parkinson.

Los estudios más pequeños hechos con anterioridad a mediados de la década de 1980, concluyeron que aproximadamente 60.000 personas son diagnosticadas con Parkinson cada año.

James Beck, director científico de la Parkinson’s Foundation detalló que para el año 2020 esta cifra se acercó a los 86.000. Dato que predice que para el 2022 este número podría llegar a los 90.000.

El Parkinson es considerada la segunda enfermedad neurodegenerativa más mortal después del Alzheimer. Lo que la hace una enfermedad incapacitante e incurable. Actualmente el costo económico es de $52 mil millones anuales en Estados Unidos según un informe del estudio publicado en npj Parkinson’s Disease.

