Controversia en la aprobación de fármaco Aduhelm para el Alzheimer

Washington, DC.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) violó sus propios protocolos y procedimientos internos durante el proceso de aprobación del fármaco Aduhelm de Biogen (BIIB.O), para el Alzheimer.

De acuerdo con un informe del Congreso, este jueves, el procedimiento de la FDA estuvo «lleno de irregularidades». Este informe del personal se basó en los hallazgos de una investigación de 18 meses hecha por dos comités de la Cámara de Representantes.

Para junio de 2021 la FDA aprobó aceleradamente el Aduhelm, pese a las objeciones de su panel de asesores externos. Estos no creían que los datos demostraran, de manera concluyente, los beneficios del medicamento para los pacientes con Alzheimer.

En este sentido, el informe preparado por el personal del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara y el Comité de Energía y Energía de la Cámara de Representantes concluyó, «Los hallazgos de este informe plantean serias preocupaciones sobre las fallas en el protocolo de la FDA y el desprecio por parte de Biogen de la eficacia y el acceso en el proceso de aprobación de Aduhelm».

