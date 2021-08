Mandato de uso mascarilla obligatoria para Chicago

Chicago, IL.- El Chicago Department of Public Health anunció, este martes, un nuevo mandato de mascarilla obligatoria para el estado de Chicago. Esta decisión aplicará para obliga el uso de mascarilla en interiores independientemente del estado de vacunación.

La medida, entrará en vigencia este viernes, 20 de agosto, y aplicará para todos los residentes de Chicago mayores de 2 años.

Ver más: CDC recomienda vacuna para embazadas y período de lactancia

Asimismo, la medida aplica para todos los espacios públicos interiores como bares y restaurantes, gimnasios y áreas comunes de condominios como edificios residenciales y clubes privados.

Starting Friday, masks will be REQUIRED in all indoor public settings as the average number of new daily cases of COVID-19 in Chicago surpassed 400. Everyone regardless of vaccination status will be required to wear a mask while indoors in public settings. pic.twitter.com/K5ajzK9d4O

— ChiPublicHealth (@ChiPublicHealth) August 17, 2021