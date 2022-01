Los hispanos en EE. UU., lideran cifras de vacunados

Nueva York, NY.- De acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), los hispanos se han vacunado cada vez más, aplicándose el refuerzo, en el cierre del mes de diciembre de 2021, ante el avance de ómicron.

Según el director del Centro de Apoyo Estatal, Tribal, Local y Territorial (CSTLTS) de los CDC, José Montero declaró que, “Según los datos de vacunación de las últimas semanas, hemos visto que los hispanos están viniendo a ponerse el ‘booster’».

De este modo, el epidemiólogico Montero, apuntó que los latinos están ligeramente por arriba del promedio nacional de vacunación en general. Al mismo tiempo, celebró la mejora en el índice de inmunización contra el covid-19 de esta población, que al principio de diciembre 2020 se mostró renuente.

De esta manera, Montero expresó, “Definitivamente los hispanos vieron la importancia de esto y de que cómo comunidad nos protegiéramos. Con los ‘boosters’ estamos viendo lo mismo y son muy buenas noticias”.

