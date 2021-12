Ómicron se multiplica más rápido pero con menos severidad

Washington, DC.- La variante ómicron sigue ganando espacios en cada rincón de Estados Unidos, tanto así que su poder de contagio incrementó los nuevos casos en un 60% en solo una semana, al tiempo que las autoridades insisten en que es menos severa que la delta.

Asimismo, un promedio de poco más de 240.000 contagios en solo siete días, han generado un aumento del 14% en hospitalizaciones y del 7% en las muertes. Del mismo modo, hay un alarmante 40% de su población sin vacunar.

Ver más: Florida sumó 29.000 nuevos contagios de covid en 24 horas

Por su parte, el epidemiológico principal del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci, emana un optimismo, en medio unas cifras poco alentadoras.

Del mismo modo, Fauci transmitió su confianza de que en pocos meses la pandemia alcanzará una «transición». Este proceso, desembocará en la convivencia de los países con el virus, pero controlándolo y manteniéndolo bajo «control». Sin duda, el mejor escenario que podríamos visualizar.

Omicron cases are on the rise, but it’s clear that vaccines and boosters are making a difference. Vaccines and boosters help prevent severe illness and death — if you haven’t already, go get your vaccine and booster. pic.twitter.com/w6KL27VKrL

— The White House (@WhiteHouse) December 30, 2021