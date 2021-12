Florida sumó 29.000 nuevos contagios de covid en 24 horas

Miami, FL.- Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) divulgaron que Florida sumó, exactamente, 29.059 nuevos contagios, lo que confirma la clara tendencia al alza en diciembre sin contar el inevitable impacto que ocasionará ómicron en EE. UU. y el mundo.

Asimismo, dentro de estos datos se especificó que solo el 25 de diciembre, día de Navidad, se alcanzó una cifra récord de 32.000 contagios. Número sin precedente en este estado.

Por su parte, el Departamento de Salud de Florida, en un informe semanal informó un registro de 125.201 nuevos contagios de covid-19. Esto se traduce en 95.000 más casos, que en los siete días anteriores.

The Omicron variant spreads more easily than the original virus that causes #COVID19. Help stop Omicron by using all the tools to protect yourself and others.

Learn more: https://t.co/wbu65L0mgM.

— CDC (@CDCgov) December 22, 2021