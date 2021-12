¿El Viagra reduce el riesgo de Alzheimer?

Cleveland, OH.- Un estudio encabezado por el Instituto de Medicina Genómica de la Clínica Cleveland utilizando datos genéticos y biológicos, concluyó que el Viagra (Sildenafil) podría influir en la reducción de la enfermedad de Alzheimer.

De esta manera los investigadores determinaron que los scrips de sildenafil, estaban asociados con la reducción del 69% en el riesgo de Alzheimer.

Ver más: Nueva York exigirá vacuna anticovid por miedo al ómicron

Asimismo, estas investigaciones de laboratorio de células nerviosas en personas con Alzheimer, apoyaron la tesis de que el sildenafil puede tratar la enfermedad.

Originalmente, los médicos recetan Sildenafil, -comercialmente conocido como Viagra-, para tratar la disfunción eréctil. Además, para tratar la hipertensión arterial pulmonar -presión arterial alta en los pulmones-.

The benefits of exercise that go beyond losing weight: https://t.co/QpDmzgUbtB

— Cleveland Clinic (@ClevelandClinic) December 6, 2021