Estudio de Pfizer sugiere tercera dosis contra variante ómicron

Nueva York, NY.- Estudios preliminares de las firmas farmacéuticas Pfizer/BioNTech aseguraron que aplicarse dos dosis de vacunas no son tan eficaces como aplicarse una tercera dosis para contrarrestar la nueva variante ómicron.

Al mismo tiempo, estas farmacéuticas adelantaron que están trabajando en la vacuna específica para la variante ómicron. Además, podría estar disponible para el primer trimestre del 2022.

En un comunicado, Pfizer/BioNTech detallaron que un estudio realizado un grupo de pacientes que recibió dos dosis presentaron una eficacia 25 veces menor contra la variante ómicron.

Este estudio llegó a la conclusión que puede, «no ser suficientes para proteger contra la infección». Refiriéndose a la aplicación de dos dosis de Pfizer/BioNTech en contra de la variante ómicron.

