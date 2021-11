La cadena de farmacias CVS anuncia el cierre de 900 establecimientos

Nueva York, NY.- La cadena de farmacias estadounidense CVS Health anunció este jueves que planea cerrar 900 establecimientos, casi una décima parte de los 10.000 que tiene en el país, como parte de una revisión de su negocio minorista.

CVS indicó en un comunicado que ha estado “evaluando los cambios en la población, los patrones de compra de los consumidores y las futuras necesidades de salud para asegurar que tiene el tipo adecuado de tiendas en las localizaciones adecuadas”.

Como parte de esa revisión, dijo que planea reducir la “densidad” de sus establecimientos en algunos puntos del EE. UU., que no especificó, por lo que cerrará 300 tiendas anualmente durante los tres próximos años, empezando en la primavera de 2022.

CVS dijo que la medida le costará hasta $1.200 millones, que quedarán registrados en sus resultados del cuarto trimestre. Al mismo tiempo, aseguró que dará apoyo a los empleados afectados ofreciéndoles puestos en otros lugares o “diferentes oportunidades” laborales.

