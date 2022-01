Corazón de cerdo trasplantado en hombre en EE. UU.

Annapolis, MD.- La University of Maryland School of Medicine, dio a conocer en un comunicado, el histórico logró de transplantar un corazón de cerdo, modificado genéticamente, a un hombre de 57 años.

Asismismo, el comunicado resaltó, «Este trasplante de órganos demostró por primera vez que un corazón animal modificado genéticamente puede funcionar como un corazón humano sin un rechazo inmediato por parte del cuerpo».

Ver más: Francia detecta nueva variante IHU del covid-19

De esta forma, el paciente responde al nombre de David Bennet, quien es residente de Maryland. El paciente tras sufrir de arritmia fue intervenido en el Centro Médico de la universidad, y hoy se encuentra bajo observación médica.

Dr. Bartley Griffith provides patient insights after historic first successful transplant of porcine heart into adult human. https://t.co/h2GsyFC4t2 #pigheart #xenotransplant pic.twitter.com/TLBS7kyZfM

— University of Maryland School of Medicine (@UMmedschool) January 11, 2022