Francia detecta nueva variante IHU del covid-19

París, Francia. – Investigadores franceses del IHU Méditerranée Infection, detectaron una nueva variante IHU, en la República del Congo en septiembre de 2021, sin embargo, no fue hasta el pasado 9 de diciembre que se bautizó y publicó el hallazgo.

Asimismo, en un pre estudio los investigadores hicieron una publicación sobre la variante IHU, llamada B.1.640.2, de la que casi no hay datos debido al bajo número de casos registrados.

Ver más: FDA aprueba refuerzo en adolescentes de 12 a 15 años

De esta manera, el médico Didier Raoult del Centro Especializado en Enfermedades Infecciosas, expresó que los primeros casos detectados por científicos fueron localizados en la localidad de Forcalquier, en el departamento de Alpes de Alta Provenza. Del mismo modo, estos casos son relacionados con viajes provenientes de Camerún.

B.1.640 was classified as a “Variant Under Monitoring” by @WHO in Nov

See link for more info on variants we are tracking. @WHO @GISAID & partners have robust system for detecting, assessing, classifying, info & sequencing sharing for decision making.https://t.co/Hq7RkuWQwx https://t.co/ZBBCGh9dFW pic.twitter.com/WwMBtlk3Zl

— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 3, 2022