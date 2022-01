FDA aprueba refuerzo en adolescentes de 12 a 15 años

Nueva York, NY.- Los U.S. Food and Drug Administration (FDA), este lunes, amplió la autorización de uso de emergencia de la vacuna Pfizer para el refuerzo en adolescentes de 12 a 15 años.

Por su parte, la comisionada interina de la FDA Dra. Janet Woodcock, expresó, «Con la ola actual de la variante ómicron, es fundamental que sigamos tomando medidas preventivas efectivas que salven vidas. Como la vacunación primaria y refuerzos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social para combatir eficazmente el covid-19»

Del mismo modo, la FDA también redujo el tiempo para recibir el refuerzo después del esquema de dos dosis. De la misma manera, se disminuyó de seis a cinco meses, para que las personas mayores de 12 años puedan aplicarse el refuerzo.

2) Kids ages 5-11 years old w/ moderately to severely weakened immune systems can get an additional dose of Pfizer-BioNTech 28 days after their second shot. This is consistent with previous recommendations for immunocompromised adults.

Por su parte, los adolescentes de 12 a 15 años entraron como elegibles para recibir el esquema inicial de la vacuna Pfizer en el mes de mayo. Lo que significó la apertura a la vacunación de más de 17 millones de personas.

