FDA aprueba spray de Pfizer contra la migraña

Washington, DC.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) autorizó un novedoso spray como tratamiento contra la migraña, que tiene la particularidad de ser administrado vía nasal, de acuerdo con un anuncio del gigante farmacéutico Pfizer.

Por el momento, Pfizer adelantó que el tratamiento será comercializado bajo el nombre de Zavzpret. Esto, tras recibir la autorización de la FDA para el tratamiento de la migraña severa en adultos.

Los resultados de un gran ensayo clínico determinó, en febrero de 2023, fueron publicados en la revista científica Lancet Neurology. Parte de las conclusiones demostraron grandes efectos positivos para aliviar el dolor, en casos hasta de 15 minutos luego de aplicarse la dosis.

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) aprueba un tratamiento para la migraña con spray de Pfizer

Kathleen Mullin, del New England Institute of Neurology and Headaches, citada en el comunicado de Pfizer declaró, «Una de las características más importantes de una opción de tratamiento agudo es la rapidez con la que funciona».

En este sentido, Mullin añadió a su comunicado, «Como un aerosol nasal de rápida absorción, Zavzpret ofrece una opción de tratamiento alternativa para quienes necesitan alivio y no pueden tomar medicamentos orales debido a las náuseas o los vómitos».

En conclusión, las personas que padecen migrañas saben de primera mano que esta condición puede generar un efecto significativo en sus rutinas diarias. Algunos de los síntomas con que viene acompaña la migraña es dolor de cabeza, alteraciones visuales, inclusive, intolerancia a la luz.

Por ahora, Pfizer comentó que el tratamiento estará disponible en las farmacias de Estados Unidos a partir del mes de julio de 2023.

