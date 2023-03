Los hispanos y la insuficiencia renal en el Día Mundial del Riñón

Charlotte, NC.- En el marco del Día Mundial del Riñón en importante decir que la comunidad hispana en Estados Unidos es 1.3 veces más propensa a sufrir insuficiencia renal que los originarios estadounidenses, del mismo modo sucede con la tasa de diabetes en los hispanos, que aumenta notablemente el riesgo a desarrollar la enfermedad renal.

Ver más: ¿Los presos podrán donar órganos a cambio de reducir sus penas?

En el año 2022, se crearon alrededor de 38.000 campañas de recaudación de fondos vinculados a la salud renal por medio de la plataforma de GoFundMe. Pero, solo en el 2023, familias hispanas han creado más de 200 campañas de recaudación de fondos para ayudar a pacientes con padecimientos renales.

De acuerdo con los datos de Donate Life America, en la actualidad la lista de espera de trasplantes en Estados Unidos hay 88.743 personas que esperan un trasplante de riñón.

90,000 Americans are waiting for a lifesaving kidney transplant. You can help save lives by registering & sharing your decision to be an organ donor, and by learning more about living kidney donation at https://t.co/q9zwFrnDfq. #DonateLife #NationalKidneyMonth 💙💚🧡 pic.twitter.com/loNeQg6sRK

— Donate Life America (@DonateLife) March 1, 2023