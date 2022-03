FDA aprueba One Male Condom exclusivo para el sexo anal

Nueva York, NY.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA), autorizó la comercialización de, One Male Condom, los primeros condones diseñados exclusivamente para ayudar a reducir la transmisión de infecciones de transmisión sexual (ITS), durante relaciones sexuales anales.

Asimismo, estos condones están indicados para funcionar como anticonceptivos para prevenir los embarazos no deseados y la transmisión de ITS que pueden contagiarse en relaciones sexuales vaginales.

Previo a esta autorización de One Male Condom de Global Protection Corp, por parte de la FDA no existía ninguna aprobación. Puntualmente recomendados para las relaciones sexuales anales. Cabe destacar que, el sexo anal sin protección eleva el riesgo de exposición a la transmisión del VIH.

La FDA autoriza la comercialización del primer condón indicado específicamente para las relaciones sexuales anales

En este sentido, la doctora Courtney Lias, directora de la Oficina de Dispositivos Gastrorrenales, Obstetricia y Ginecología, Hospital General y Urología del Centro de Dispositivos y Salud Radiológica de la FDA, precisó, “El riesgo de transmisión de ITS durante las relaciones sexuales anales es significativamente mayor que durante las relaciones vaginales».

Posteriormente agregó, «La autorización por parte de la FDA de un condón que está específicamente indicado, evaluado y etiquetado para las relaciones sexuales anales puede mejorar la probabilidad de uso del condón durante las relaciones sexuales anales».

Por otro lado, dijo, «Además, esta autorización nos ayuda a cumplir nuestra prioridad de promover la equidad en la salud. Mediante el desarrollo de productos seguros y eficaces que satisfagan las necesidades de diversas poblaciones«.

Finalmente, el One Male Condom es un preservativo de látex de caucho natural que se recomienda usar con lubricantes compatibles con el condón. También son ajustados a 54 tamaños distintos. Y vienen acompañados de una plantilla de papel para que el usuario encuentre mejor su tamaño.

