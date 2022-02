Moderna desarrolla vacunas contra herpes y dos tipos de cáncer

Nueva York, NY.- La empresa biotecnológica estadounidense, Moderna, informó que está desarrollando vacunas contra el virus del herpes simple (HSV) y la varicela-zóster (VZV), además de otra que podría aplicarse para dos tipos de cáncer, basados en la tecnología ARN mensajero (mRNA).

Asimismo, Moderna declaró que ya trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el VIH. Al mismo tiempo, otra contra virus Epstein-Barr (EBV) y otra contra el citomegalovirus (CMV). En líneas generales, virus que tienen una permanencia en el cuerpo después de la infección.

Por su parte, el consejero de Moderna, Stéphane Bancel, adelantó que vienen anuncios al respecto, «Estamos comprometidos a abordar los virus latentes con la meta de evitar las dolencias médicas de por vida con nuestros programas de vacunas de mRNA».

De modo que, Moderna explicó que el suero estudiado para que el virus del herpes simple, tiene como objetivo atacar el tipo HSV-2, que infecta directamente a los genitales. En este sentido, estos avances puede que ofrezcan protección cruzada contra el tipo HSV-1, que afecta además de genitales, a la cara y boca.

ANNOUNCEMENT📢: We're expanding our mRNA pipeline with three new development programs – mRNA vaccine candidates against #herpes simplex virus (HSV), varicella-zoster virus (VSV) to reduce the rate of #shingles, and a new checkpoint #cancer vaccine. https://t.co/NdC1tlCzWM pic.twitter.com/Znb3eJcIUI

— Moderna (@moderna_tx) February 18, 2022