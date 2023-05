FDA aprobó primer ensayo en humanos de implantes cerebrales

Silver Spring, MD.- La U.S. Food and Drug Administration (FDA) aprobó el primer ensayo clínico en humanos de implantes cerebrales de la compañía de Elon Musk, Neuralink, según aseguró la compañía del multimillonario.

Pese a que la empresa especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora, implantables informó que todavía no está reclutando voluntarios, si dijo que pronto se darán más detalles al respecto.

Por medio de su cuenta en Twitter, la empresa de neurotecnología estadounidense, Neuralink comunicó, «representa un primer paso importante que algún día permitirá que nuestra tecnología ayude a muchas personas».

En este sentido, Elon Musk prevé que los implantes cerebrales tendrían distintas aplicaciones para curar diversas afecciones. Por ejemplo, el autismo, la obesidad, la depresión, la esquizofrenia.

