El millonario que más dinero ha perdido en la historia

Nueva York, NY.- El Índice de Multimillonarios de Bloomberg publicó que el el CEO de Twitter, SpaceX y Tesla, el polémico y millonario Elon Musk cuenta con una fortuna estimada de $137.000 millones, lo que lo ubica como la segunda persona más rica del mundo, solo detrás de Bernard Arnault, presidente de LVMH.

Sin embargo, para noviembre de 2021 el patrimonio neto de Elon Musk alcanzó los $340.000 millones. Es decir, la comparación de esta cifra convierte a Musk en la primera persona en perder $200.000 millones en riqueza.

Tesla es la mayor fuente de riqueza de Musk, por lo que el desplome de sus acciones en un 65% en 2022, quizá fue la razón por la que ha pérdido tanto dinero. Este desplome también se origina por la creciente competencia de vehículos eléctricos de fabricantes de automóviles en 2022.

Por otro lado, el desinterés de los compradores de Tesla se expresó el mes pasado, cuando Tesla anunció la liquidación de existencias en ventas excepcionales. Es decir, Tesla ofreció dos rebajas a compradores que compraran un vehículo antes de finalizar el 2022; inicialmente, un descuento de $3.750; y luego otro de $7.500 a mediados de diciembre.

Hope you’re having a great day 1 2023!

One thing’s for sure, it won’t be boring.

— Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2023