Exitoso trasplante de riñón de cerdo en humano

Nueva York, NY.- Un equipo de cirujanos estadounidenses realizó, el pasado 25 de septiembre, en el Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, un histórico trasplante de riñón de cerdo en humano.

Asimismo, el equipo de cirujanos estadounidenses informó que, el riñón fue obtenido de un ejemplar modificado genéticamente y se trasplantó a una mujer en muerte cerebral.

La operación fue dirigida por el cirujano Robert Montgomery, quien implantó el riñón de cerdo en el muslo izquierdo de la mujer.

Por su parte, Montgomery explicó que el órgano fue trasplantado en esta zona para poder monitorizarlo con facilidad. Al mismo tiempo, Montgomery explicó, “La orina comenzó a brotar en cuanto la sangre humana fluyó por el órgano porcino”.

