Joe Biden promete que 160 millones de estadounidenses vacunados para este fin de semana

Washington, DC.- Joe Biden presidente de Estados Unidos, anunció que se proyecta alcanzar más de 160 millones de estadounidenses completamente vacunados para fines de esta semana.

Poco más del 67% de los adultos estadounidenses han recibido al menos una vacuna contra el covid-19 y más de 157 millones de estadounidenses están completamente vacunados, esto según cifras de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

El objetivo de Biden era que el 70% de los estadounidenses con al menos una vacuna y 160 millones de estadounidenses estuvieran completamente vacunados para el 4 de julio.

Biden, aquí declaró, “Lo mejor que puedes hacer para protegerte a ti mismo, a tu familia y a las personas que más te importan es vacunarse”. Además, invitó, “Lo mejor que puede hacer una comunidad para protegerse es aumentar las tasas de vacunación. Pueden hacerlo”.

COVID-19 deaths are down by 90% since we took office.

Millions of fully vaccinated Americans are getting back to their lives.

Businesses are reopening and hiring across the country.

Projected economic growth is the highest it’s been in four decades.

America is on the move.

— President Biden (@POTUS) July 7, 2021