Hondureña desarrolla Corbevax: vacuna sin patente contra covid

Houston, TX.- La hondureña Elena Bottazzi quien es codirectora del Texas Children’s Hospital and Baylor College of Medicine, en Houston, junto a su colega el Dr. Peter Hotez, desarrolló Corbevax, la primera vacuna sin patente contra el covid-19.

De esta manera, Corbevax representa la democratización de la vacuna contra covid, que está en manos de las principales farmaceúticas del mundo, generando incalculables ganancias en medio de la pandemia que actualmente azota al planeta.

La hondureña Bottazzi, utiliza el método de «proteína recombinante» que consiste en una tecnología que durante décadas demostró ser efectiva y confiable. A través de la historia ha sido utilizada para combatir la hepatitis B y la Influenza.

Esta «proteína recombinante» despierta la inmunología en el cuerpo del paciente al administrar una cantidad controlada de proteínas provenientes del virus. Otro punto a favor, es que demanda un proceso de producción más simple y barato que otras vacunas.

“This announcement is an important first step in vaccinating the world and halting the pandemic. Our vaccine technology offers a path to address an unfolding humanitarian crisis,” said Dr. @PeterHotez . @indiatimes shares more: https://t.co/neChr1HyUh

Por su parte, Bottazzi y su equipo actualmente conversan con Indonesia, Bangladesh y Botsuana para desarrollar y producir la vacuna sin patente en estos países. Además espera que pronto Centroamérica se suba en esa ola de las vacunas de libre acceso.

