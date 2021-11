En la primera semana 900.000 niños recibieron la vacuna Pfizer/BioNTech

Washington, DC.- El coordinador de covid-19 de The White House, Jeff Zients, en una rueda de prensa con datos conservadores calculó que unos 900mil niños de entre 5 y 11 años han recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 durante la primera semana.

Este dato se ofrece en el marco del programa de inmunización para este grupo de edad en Estados Unidos.

De esta manera, Zients señaló después de explicar que ya hay otras 700.000 citas programadas para menores de esas edades, «Hemos tenido un comienzo muy fuerte y estamos preparados para continuar vacunando a más y más niños de entre 5 y 11 años».

Por su parte, el pasado 2 de noviembre, la directora de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walenksy, estampó su firma para autorizar de forma definitiva la vacuna de vacuna Pfizer/BioNTech para ese grupo de edad.

