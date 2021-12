Merck producirá la Molnupiravir en Canadá

Toronto, Canadá .- Merck, la compañía farmacéutica conocida fuera de norteamérica como MSD, anunció hoy que producirá en Canadá la píldora molnupiravir, un tratamiento oral contra la covid-19.

Por su parte, Merck señaló en un comunicado que llegó a un acuerdo con la empresa canadiense Thermo Fisher Scientific, para fabricar molnupiravir. Aunque todavía no ha sido aprobada para su uso en ningún país del mundo.

Según se informó, las pastillas producidas en Whitby serán destinadas a Canadá, el Reino Unido, la Unión Europea (UE), Asia y Latinoamérica. Siempre y cuando su uso sea aprobado por las autoridades nacionales.

De igual manera, el pasado 3 de diciembre, Canadá informó que había llegado a un acuerdo con Merck para adquirir en 2022, 500.000 tratamientos de molnupiravir.

