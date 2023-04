Descubren el origen de las canas y fórmula para revertirlas

Nueva York, NY.- Un equipo de investigadores del Centro Médico de la New York University (NYU) identificó el «fallo» celular que influye directamente en el origen o aparición de las canas con el paso del tiempo, lo que deja entrever un posible tratamiento para revertir este proceso.

Técnicamente, existen células madre que tienen la capacidad -única- para controlar los compartimientos de crecimiento de los folículos pilosos. Sin embargo, se «retrasan» con el paso del tiempo, por lo que se pierde la capacidad de mantener el color para darle paso a las canas.

Ver más: Beneficios de consumir colágeno después de los 30

Este equipo de investigadores, en 2011 hallaron los dos grupos de células madres responsables de controlar el color de cabello. Por una parte, una célula se encarga de los folículos pilosos. Por otro lado, están los melanocitos, o células madre melanocíticas o McSC.

La revista Cell publicó que la proteína WNT era la encargada de coordinar desde los melanocitos el color del cabello, pero también las canas. No obstante, el estudio liderado por investigadores de la Grossman College of Medicine se basó en las células de la piel de los ratones.

Will there ever be a way to prevent gray hair? Thanks to a new study published in @Nature, researchers have a better understanding of why hair grays, which may provide them with a new avenue for halting the process.

Learn about the findings: https://t.co/5tMNhrJWvc pic.twitter.com/Od0omT6Vdc

— NYU Grossman School of Medicine (@nyugrossman) April 19, 2023