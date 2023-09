Desarrollaron riñones humanos dentro de embriones de cerdos

Pekín, China.- La revista Cell Stem Cell publicó los resultados de los investigadores chinos que, por primera vez, los embriones de cerdos cuyos riñones contenían un 50-60% de células humanas, y tras 28 días de gestación en ese animal, mostraban una estructura normal para su fase de desarrollo.

En esta investigación se logró cultivar un «órgano sólido humanizado» en otra especie. Esto, pese a que se han utilizado métodos similares con el fin de generar tejidos humanos como sangre o músculo esquelético en cerdos.

Ver más: Tribunal superior permite la terapia de descargas eléctricas en pacientes discapacitados

Estos embriones quimera contienen células de dos especies; en este caso de humano y cerdo. Esta línea de investigación está en la todavía lejana posibilidad de generar órganos humanos en otros animales para trasplantes.

Esta es la primera vez que se logra cultivar un «órgano sólido humanizado» en otra especie, de acuerdo a los investigadores. El equipo fue liderado por el Guangzhou Institute of Biomedicine and Health (GIBH)de China.

Generation of a humanized mesonephros in pigs from induced pluripotent stem cells via embryo complementation https://t.co/plr1hAVCf8

— Cell Stem Cell (@CellStemCell) September 7, 2023