Curiosidades de las nuevas cepas de ómicron en EE. UU.

Washington, DC.- Las nuevas cepas de ómicron, BA.4 y la BA.5, supone un 13% de infectados en el país, lo que indica que están ganando terreno según lo confirmó los Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Del mismo modo, la autoridad también confirmó que tanto la cepa BA.4 y la BA.5 son las responsables del alza de infecciones en Sudáfrica en abril y mayo.

Ver más: En junio podrían iniciar las vacunas a menores de seis años

Hace tan solo una semana, a estas nuevas cepas de ómicron se le responsabilizaba de un 6% de los casos detectados. Pero hace un mes, apenas se conocían en Estados Unidos. Esta conclusión apunta a que su contagio se produjo a un ritmo bastante alto.

En este sentido, Ashish Jha, coordinador de La Casa Blanca para la respuesta al covid-19, resaltó que sus proyecciones son que a finales del verano, o a principios del otoño, estas cepas de ómicron sean las variantes más comunes de coid-19 en el país.

CDC is updating #COVID19 community recommendations.

CDC’s new COVID-19 Community Level tool classifies every county in the US into low, medium, or high, with recommended prevention measures for each level.

Check your area’s level and learn more here: https://t.co/UZxX67a6M3.

— CDC (@CDCgov) February 25, 2022