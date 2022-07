Alimentos para mantenerse hidratado este verano

Charlotte, NC.- A propósito de la llegada del violento verano, y la agresiva ola de calor hay que tomar en cuenta que nuestro cuerpo se esfuerza más para regular la temperatura corporal, por tal razón, necesitamos aportar los alimentos necesarios para estar hidratados.

La hidratación en este verano es crucial. El cuerpo suda más, las venas se dilatan y podrían generarse algunas enfermedades. En este sentido, lo ideal es beber agua (así no tengamos sed). Por el contrario, hay que evitar el café, té, gaseosas y bebidas alcohólicas.

Otra fuente de hidratación, además de una buena costumbre es comer frutas, ensaladas y zumos. Al mismo tiempo, hay que acompañar las tareas de hidratación con una vestimenta de verano que sea ligera; y mantener la casa fresca y evitando el sol.

Por ejemplo, la sandía está compuesta en un 95% de agua, por lo que se considera una gran opción para mantenerse hidratado. En la lista sigue el melón, sin embargo frutas como melocotón y las cerezas son una gran alternativa para surfear el calor y la deshidratación.

La banana o el plátano es muy recomendado porque además resta la fatiga del cuerpo. Hay otras frutas antocianinas, o sea, con antioxidantes naturales como los arándanos, las fresas o frambuesas que, también disminuyen la presión arterial y baja la temperatura del cuerpo.

En cuanto a verduras, las más recomendadas para combatir la ola de calor este verano son: el pepino, el tomate, la lechuga, las espinacas, calabacín y las zanahorias. Así que puedes combinarlas en una nutritiva ensalada de verduras para combatir el verano.

No olvides que el brócoli es 91% agua, y tampoco dejes por fuera el aguacate o palta fuera de la dieta de verano. Por otro lado, el ajo negro y la cebolla son complementos que fortalecen el sistema inmunitario aportando vitaminas y nutrientes para combatir la apatía y el cansancio que genera el verano.

Algunos de los síntomas de la deshidratación son: dolor de cabeza, mareos, debilidad muscular, alteraciones digestivas, pérdida de conciencia e incluso fallos cardíacos. Como consecuencia estos pueden producir condiciones graves para la salud si no se recibe atención médica urgente.

It is hot for most of the country! These are the temperatures observed at 5 PM EDT/2 PM PDT this Friday afternoon.

Heat safety information can be found at https://t.co/vjSkSMMRqB

Be sure to obtain your latest forecast by visiting https://t.co/VyWINDk3xP pic.twitter.com/6l5BE94c3K

— National Weather Service (@NWS) July 22, 2022