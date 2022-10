Suella Braverman dimite a su cargo de ministra británica

Londres, Inglaterra.- La ministra británica de Interior, Suella Braverman dimite luego de haber asumido el cargo solo hace un mes y medio, con la llegada al poder de Liz Truss, la primera ministra conservadora según informó la BBC este miércoles.

En un comunicado público la exabogada general del Estado, Braverman, explicó que los motivos de su salida del gobierno pasan por haber cometido «un error». Además de haber «infringido las normas» ministeriales.

En este sentido, Braverman detalló, «Durante el día de hoy, envié un documento oficial desde mi cuenta personal a un colega parlamentario en el que confío». El mismo tiene el objetivo de «recabar apoyos para una medida del Gobierno sobre inmigración».

Del mismo modo, la ahora exministra reconoció que esa acción cometida, va en contra de las reglas. Frente a este acto de contricción reflexiona, «Lo correcto es que me vaya». Como respuesta, Liz Truss designó como titular de Interior a Grant Shapps que perteneció a la administración del antiguo gobierno de Boris Johnson.

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2

— Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) October 19, 2022