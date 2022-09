Irán reprime violentamente la propagación de las protestas

Teherán, Irán.- Desde que iniciaron las protestas el sábado, motivadas por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años luego de ser arrestada en Teherán por «vestimenta inadecuada», se desprenden versiones sobre la cantidad de fallecidos por las protestas en Irán.

Por una parte, las autoridades iraníes hablan de tres personas fallecidas, mientras que otras fuentes oficiales hablan de siete personas muertas desde el sábado. Esta cifra concuerda con informes del grupo de derechos humanos kurdo, Hengaw.

Por otro lado, las autoridades niegan rotundamente que las fuerzas de seguridad tengan responsabilidad sobre las muertes de los representantes. Por el momento, las protestas hicieron metástasis en más de 50 ciudades y pueblos.

Por esta razón, las autoridades restringieron el acceso de Internet, según Hengaw, residentes y el observatorio de cierre de Internet NetBlocks. En este sentido, declararon que Instagram fue restringido, siendo la app más importante de RR. SS., que permite Irán.

The burial ceremony of Amin Maroufi, a 16-year-old teenager from Shno who killed by Iran's security forces, in Nalos cemetery in Shno.#IranProtests#Mahsa_amini#مهسا_امینیpic.twitter.com/AAS1mnP4uh

— Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) September 21, 2022