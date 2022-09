Claves sobre la reina Isabel II en el primer discurso del rey Carlos III

Londres, Reino Unido.- Carlos III es el nuevo rey del Reino Unido y rindió un sentido homenaje a su madre recientemente fallecida, la reina Isabel II, como parte de su primer discurso donde se comprometió a seguir su ejemplo de servicio.

En su primer discurso como rey, vestido de traje y corbata negra, el soberano anunció la designación de su hijo Guillermo y su esposa Catalina, como los nuevos príncipes de Gales.

Ver más: Falleció la reina Isabel II a sus 96 años

Con una expresión serena y afligida basó su primer discurso como un tributo a su madre, la reina Isabel II, que falleció a sus 96 años este jueves luego de 70 años de reinado. Hasta el momento la gestión más larga de la Corona Británica.

En su discurso, el rey Carlos III expresó, «La reina Isabel tuvo una vida bien vivida, una promesa con el destino cumplida. Ahora es llorada en el momento de su muerte. Yo renuevo hoy esa promesa a todos de servicio a lo largo de toda la vida».

“Queen Elizabeth was a life well lived; a promise with destiny kept and she is mourned most deeply in her passing. That promise of lifelong service I renew to you all today.”

His Majesty The King addresses the Nation and the Commonwealth. pic.twitter.com/xQXVW5PPQ2

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 9, 2022