Reina Isabel II rompe la tradición navideña por seguridad

Londres, Reino Unido.- Una fuente del Palacio de Buckingham aseguró que la reina Isabel II de Gran Bretaña, no viajará a Sandringham para Navidad, como es tradición, y por el contrario celebrará las fiestas en el Castillo de Windsor.

Tal decisión está sometida por la actual crisis de la variante del coronavirus ómicron en el Reino Unido.

Del mismo modo, el palacio en las últimas semanas intensificó las medidas de prevención y seguridad sanitaria debido al covid-19. Inclusive, se canceló el almuerzo previo a Navidad donde se reúne la familia real extendida.

🎄Christmas is here! This week The Band of The Scots Guards treated us to a festive performance of ‘Troika’ on the Buckingham Palace Forecourt.

💂‍♂️This iconic ceremony marks the moment the soldiers on duty, the Old Guard, exchange places with the New Guard. @ArmyInLondon pic.twitter.com/eqhIVyU8DB

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 17, 2021