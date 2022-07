Justin Trudeau primero en ratificar a Suecia y Finlandia para la OTAN

Toronto, Canadá.- Justin Trudeau, primer ministro de Canadá aseguró que su nación se convirtió en el primer país en ratificar la solicitud de entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN pidiendo al resto de los países de la alianza que sintonicen esta decisión con velocidad.

En un comunicado, Trudeau precisó, «Canadá se convirtió hoy en el primer país en ratificar los Protocolos de Acceso de Finlandia y Suecia para entrar en la OTAN. Esto acerca a los dos países a la plena incorporación».

Este anuncio se produce luego de que Dinamarca anunciara, oficialmente, que también había ratificado la solicitud tanto de Suecia como de Finlandia.

En este sentido, el primer ministro canadiense agregó que la integración de Finlandia y Suecia fortalecerá a la «OTAN». Al mismo tiempo invitó al resto de los países de la alianza militar que ratifiquen inmediatamente los protocolos de acceso. Con el propósito de reducir las «interferencias de los enemigos».

Leaders gathered in Madrid, taking decisions to keep #NATO strong and ready in a more dangerous world.

The #NATOSummit has set NATO’s strategic direction for the future, ensuring that the Alliance will continue to adapt and keep its one billion people safe

— NATO (@NATO) June 30, 2022