Peligra la comunidad LGBT en Afganistán

Nueva York, NY.- En Afganistán la comunidad LGBT enfrenta graves amenazas a su seguridad desde que los talibanes tomaron el poder y así lo denunció la organización Human Rights Watch en un comunicado conjunto con OutRithg Action International.

Asimismo, el informe que lleva el título, «Te encontraremos, aunque te vayas al espacio», está basado en entrevistas hechas a sesenta afganos, identificados como homosexuales, bisexuales o transgénero. Además, son residentes en Afganistán o países vecinos y sufrieron ataques de talibanes.

Ver más: Estados Unidos pone en «alerta elevada» a 8.500 soldados

Por su parte, el ministerio talibán del Vicio y la Virtud publicó para el año 2020, un Manual de Conducta con el que los líderes religiosos prohibían las relaciones homosexuales. Al mismo tiempo, explicaban que toda acusación de inclinaciones debe filtrarse por la institución para definir el castigo.

We just launched “‘Even If You Go to the Skies, We’ll Find You’: LGBT People in Afghanistan After the Taliban Takeover'" report with @hrw

Check it out here: https://t.co/d7U97zMlhP https://t.co/233I7hBEej

— OutRight (@OutRightIntl) January 26, 2022