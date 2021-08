¿Para qué EE. UU., enviará 3mil soldados a Afganistán?

Washington, DC.- EE. UU., a través del Pentágono anunció que desplazará sus tropas para proteger la evacuación del personal de su embajada en la capital de Afganistán.

Se trata de tres batallones de soldados de EE. UU., que volverán para asegurar la evacuación de casi todo el personal de la embajada en Kabul.

Asimismo, 3.000 soldados que llegarán a la capital afgana en los próximos dos días y se sumarán a los 650 que todavía están en el país.

Al mismo tiempo, el total de tropas que estarán en suelo afgano será prácticamente la misma cifra de efectivos que había en el país cuando el presidente Joe Biden anunció la retirada definitiva de sus tropas.

.@PentagonPresSec: @POTUS has ordered the reduction of civilian personnel at our embassy in Kabul. pic.twitter.com/fb1bf7n1vN

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) August 12, 2021