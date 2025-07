Hombre disparó a agentes de la Patrulla Fronteriza en Texas

Texas.- Un hombre armado disparó la mañana del lunes 7 de julio a agentes de la Patrulla Fronteriza, en una instalación anexa en McAllen, en Texas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de sus redes sociales, informó que ,”un individuo abrió fuego en la entrada del anexo sectorial de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en McAllen, Texas”.

“Tanto agentes de la Patrulla Fronteriza como la policía local ayudaron a neutralizar al tirador”, indicó el DHS.

This morning an individual opened fire at the entrance of the United States Border Patrol sector annex in McAllen, Texas. Both Border Patrol agents and local police helped neutralize the shooter.

Two officers and a Border Patrol employee were injured, including one shot in the…

— Homeland Security (@DHSgov) July 7, 2025